Mezbahada tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldürdü

Samsun'da bir kişi, bir hafta önce işe başladığı mezbahada tartıştığı iş arkadaşını bıçakla öldürerek katil oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir firmaya ait et entegre tesislerinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mezbahada bir hafta önce işe giren Serkan Aslan (29) burada etleri taşıma işinde çalışmaya başladı. Mezbahada kasap olarak çalışan Kubilay Özkök (25) ile tartışan Serkan Aslan eline aldığı bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Özel araçla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kubilay Özkök yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Serkan Aslan, "Daha önce sokaklarda katı atık toplama işinde çalışıyordum. Bir hafta önce söz konusu olayın meydana geldiği et entegre işine girdim. Kubilay burada et kesim ve parçalama işinde çalışıyordu. Ben de taşıma işinde çalışıyordum. Kubilay bana sürekli olarak, 'Sen burada jant yararsın' diyordu. Bugün de aramızda tartışma çıktı. Bana yumruk atınca ben de orada bulduğum bıçakla saldırdım. Bıçak yanı başımızda olmasıydı ben onu bıçaklamamış olacaktım" dedi.

Sorgulanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen Serkan Aslan çıkarıldığı mahkemece "Adam öldürmek" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.