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MHP İlçe Başkanı Demirci'nin eşini oğlunun düğününde öldüren sanığa 25 yıl hapis

Samsun’da MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci’nin eşini oğlunun düğün töreninde bıçaklayarak öldüren şahıs, yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşini oğlunun düğün töreninde bıçaklayarak öldüren şahıs, yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Asarcık ilçesinin Biçincik Mahallesi'nde geçen yıl 16 Mart'ta meydana gelen olayda, MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin oğlu Adem Demirci'nin düğün töreni sırasında iddiaya göre istek parça yüzünden tartışma çıkmıştı. Arkadaşı Gökhan S. (25), bu sırada damat Adem Demirci'ye saldırmıştı. Damadın annesi Satı Demirci (52) oğlunu korumak için araya girince Gökhan S.'nin elindeki bıçakla yaralanmıştı. Bıçaklı saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. Ağır yaralanan Satı Demirci, kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı Gökhan S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gökhan S. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu olan Gökhan S., yargılandığı duruşmada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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