MHP Samsun İl Başkanı Karapıçak, istifa etti

Samsun'da MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak görevinden istifa etti. İstifasıyla ilgili açıklama yapan Abdullah Karapıçak, “Türk dünyasının bilge lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin tensip ve talimatları başladığım, il kongresi sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi Samsun il delegelerinin teveccühü ile yeniden seçildiğim Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” dedi.

Milletvekilli aday adaylığı için istifa ettiğini ifade eden Karapıcak, “Saygıdeğer büyüğümüz Devlet Bahçeli beyefendinin il başkanları toplantısında vermiş oldukları talimatları uyarınca, MHP Parti Tüzüğü'nün 94.maddesine istinaden, önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak niyeti ile ayrılmış bulunmaktayım” diye konuştu.