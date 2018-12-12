Mide fesadı geçiren 12 öğrenci taburcu edildi

Samsun'da Yerli Malı Haftası etkinliğinde yedikleri gıdadan mide fesadı geçiren 12 öğrenci kaldırıldıkları hastaneden taburcu edildi.

İlkadım ilçesinde bulunan Alparslan İlkokulunda öğle saatlerinde 4. sınıf öğrencileri, evlerinden getirdikleri yiyecekleri Yerli Malı Haftası kapsamında ortaklaşa yediler. Yiyeceklerin tüketilmesinden ardından bazı öğrenciler mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldı. 12 öğrenci Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisindeki tedavinin ardından taburcu edildi.

Yapılan araştırma neticesinde 12 öğrencinin Yerli Malı Haftası nedeniyle evden getirdikleri yiyeceklerin fazla tüketilmesi nedeniyle mide fesadı geçirdiği anlaşıldı. Öğrencilerden bazılarına 1 gün bazılarına ise 2 gün istirahat verildi.