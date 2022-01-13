Mide fıtığı yaşayanlar reflüye de dikkat

Dr. Kadir Şeker, "Mide fıtığı problemi yaşayan kişilerde reflü de görülmektedir. Ağıza acı su gelme, mide de yanma, beslenmeden sonra kusma gibi belirtiler yaşayanlar mutlaka tedavilerini geciktirmemeli" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Kadir Şeker, mide fıtığı belirtileri, tanı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Mide fıtığı belirtilerinden söz eden Opr. Dr. Kadir Şeker, "Her yaştan insanda oluşabilecek fakat genellikle 50 yaş ve üzeri kişilerde bulunan mide fıtığı başlangıç seviyesinde hastalık belirgin bir belirti vermezken, orta ve ileri düzeyde ise ciddi sorunlar oluşturabilir. Özellikle ağıza acı su gelme, mide de yanma, beslenmeden sonra kusma gibi belirtiler verirken ağır kaldırma veya tuvalet düzensizlikleri sebebiyle de hastalık seviyesine göre farklı belirtiler de değişiklik gösterebilir. Mide fıtığının oluşumuna neden olarak, bağırsakların aşırı hareketli olması, stres, aşırı ağır yük kaldırma, gebelik, fazla kilo, uzun süren öksürük gibi sebepler gösterilebilirken her hastada da farklı şekillerde gelişim gösterebilir” diye konuştu.

Mide fıtığı ve reflü ilişkisine değinen Kadir Şeker, “Mide fıtığı problemi yaşayan kişilerin hemen hemen büyük bir çoğunluğunda reflü problemi de görülmektedir. En sık görülen reflü belirtileri arasında; midede yanma, ekşime, ağızda acı bir tat hissedilmesi, göğüste ağrı veya yediklerinin ağıza gelmesidir. Mide fıtığının tanı ve tedavisi yapılacak olan endoskopi uygulamasıyla yapılacak değerlendirmenin akabinde yön bulacaktır. Hastaya en uygun tedavi yönteminin uygulanması için ayrıntılı bir tedavi planlaması yapmak gerekmektedir. Bunlar medikal (ilaç) ve cerrahi tedavi yöntemleridir” şeklinde konuştu.

Tedavinin geciktirilmemesi gerektiğini dile getiren Opr. Dr. Şeker, “Hastalığın derecesi ve hastanın şikayetlerine göre ameliyatsız yönteme başvurulabilirken, cerrahi yönden ise laparoskopik dediğimiz kapalı ameliyat yöntemiyle yapılır. Uzun yıllar mide fıtığı ve reflü hastalığı çekenler olduğunu görmekteyiz. Kişinin bu yaşadığı sağlık sorununu daha farklı boyutlara ve farklı sağlık sorunlarına yol açmadan tedavilerini yaptırmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.