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Mide kanaması geçiren yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Samsun’da mide kanaması geçiren yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi.

Samsun'da mide kanaması geçiren yaşlı adam ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Kavak ilçesi Şeyhresul Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki Arslan İ., rahatsızlanınca Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada mide kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı adam için Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis'e ait ambulans helikopter Samsun'dan havalanarak Kavak Devlet Hastanesi yanında indi. Ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Arslan İ., Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

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