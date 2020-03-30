Mide kanserinden değil, geç kalmaktan kork

Dr. Volkan Kınaş, "Mide kanserinden korkma, farkında ol, geç kalma" diyerek laparoskopik ameliyatlar ile kısa sürede sağlığa kavuşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Akciğer kanserinden sonra en çok görülen kanser türlerinden biri olan mide kanserinde de erken teşhisin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Büyük Anadolu Hastanesi Dr. Volkan Kınaş, "Mide kanseri genellikle mideyi tutan mukus üreten hücrelerde başlar. Bu tip kansere adenokarsinom denir. Özellikle 60-70'li yaşlarda daha sık görüldüğü ve erkeklerde kadınlara göre genelde iki kat daha fazla görüldüğü belirtiliyor. Türkiye'de en çok Karadeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da daha fazla görülüyor. Mide kanseri oluşumunda genetik özelliklerin yanı sıra çevresel etkenler ve kanser gelişimini kolaylaştırıcı bazı öncü durumlar rol oynamaktadır” bilgilerini verdi.

Bunlardan uzak durun

Dr. Volkan Kınaş şöyle devam etti: “Özellikle A ve C vitamini yönünden yetersiz beslenilmesi durumunda ortaya çıkıyor. Çok fazla ızgarada, közde pişirilmiş gıdalarda biriken toksik maddeler kanserojen etki yapabiliyor. Ayrıca fazla tuzlu beslenmek de riski arttırıyor. Tuzun içindeki nitrik ve nitratlar da kanserojen bileşimlere dönüşebiliyor. Bunun için tuzludan, tütsülenmiş gıdalardan uzak durun, bol bol taze sebze ve meyve tüketin, aşırı kilodan kaçının, sigaradan uzak durun.”

Belirti vermeyebilir

Kınaş, “Mide kanseri her zaman erken dönemde belirti göstermeyebilir. Hazımsızlık veya midede yanma hissi gibi sindirim sorunları, inatçı bulantı, kanlı veya kansız kusma, şişkinlik hissi, göbek bölgesinde ağrı, kilo kaybı, yutma güçlüğü, kansızlık gibi durumlar mide kanserinin habercisi olabilir” diye konuştu.

Şikayetleri dikkate alın

Opr. Dr. Volkan Kınaş açıklamasını, “Bu gibi şikayetler mide kanserinden ya da gastrit, mide ülseri, reflü gibi daha hafif seyreden başka hastalıklardan da kaynaklanabilir. Fakat bu şikayetlerden bir ya da bir kaçı sizde varsa, ve sürekli hale gelmişse veya kötüye gidiyorsa bir doktora başvurmalısınız. Unutmayın, Mide kanserinden korkma, farkında ol, geç kalma" diyerek tamamladı.