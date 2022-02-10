Migren tedavisinin önemi

Şule Kefeli Eraslan, “Toplumda oldukça yaygın olarak görülen bir baş ağrısı çeşidi olan migren, tedavi edilmediği takdirde dört ila 72 saat sürebilmektedir” dedi.

Büyük Anadolu Meydan Hastanesi'nde görev yapan Şule Kefeli Eraslan, migren ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Migren nedir? sorusuna cevap veren Uzm. Dr. Şule Kefeli Eraslan, “Migren, baş ağrısı kadınlarda erkeklere göre daha sık görülen tek taraflı zonklayıcı şiddetli bulantı ve kusmanın bazen eşlik ettiği, ilacın bazen yanıt vermediği, günlük hayattan koparan, hareketle artan bir baş ağrısı şeklidir” diye konuştu.

Migrenin belirtileri hakkında da bilgi veren Dr. Şule Kefeli Eraslan, “Türkiye istatistiklerine göre migren baş ağrısı olan anne ya da babanın 3 çocuktan 1'inde mutlaka migren baş ağrısı ortaya çıkar. Migren baş ağrısı uykusuzluk, yorgunluk, stres, gerginlik, açlık, aşırı egzersizlik ve bazı yiyecekler sonrasında tetiklenebilir. Migren baş ağrısı bulunan kişilerde tedavide biz öncelikle tetikleyici faktörlerden uzak durmayı öneriyoruz. Bu faktörlerden olabildiğince öte duran hastalarda buna rağmen hala baş ağrısı aynı şiddetle devam ederse ilaç tedavisi medikal tedavi veriyoruz. Medikal tedavide yanıt alamadığımız hastalarda ya da ilaç yan tesiri ya da bir başka rahatsızlığın eşlik ettiği durumlarda ise migren baş ağrısı kronikleşmemesi için migrende enjeksiyon şeklinde botoks uygulamaları vardır” şeklinde konuştu.

“Tedavi için geç kalmayın”

Tedavinin önemine de vurgu yapan Dr. Eraslan, şunları söyledi:

“Migren baş ağrısında şiddetli bir baş ağrısı oluşmaktadır. Genellikle gözü veya başın bir tarafını alabilecek şekilde bulantı ve kusmanın eşlik ettiği migren atakları, tanı koymamız için yardımcı. O yüzden klinik olarak hastanın şiddetli baş ağrısı zonklayıcı vasıfta ilaca yanıtsız acile taşıyan bir baş ağrısı ise migren olma ihtimali daha yüksektir. Bu anlamda mutlaka uzman bir doktordan destek alınmalı ve tedavisi yapılmalıdır.”