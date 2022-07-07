Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nda 4. dönem başvuruları başladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın 4'üncü dönem başvurularının başladığını açıkladı.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dördüncü başvuru dönemi başlayan KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı hakkında açıklamalarda bulundu. Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı'nın amacının; işletmelerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanması olduğunu belirten Murzioğlu, programdan imalat, bilgisayar programlama, bilimsel AR-GE ile Kovid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerinin yararlandığını belirtti.

100 bin TL destek

Açıklamasında destek programının şartlarından da bahseden Başkan Murzioğlu, “1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü ve başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması şartı ile yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel ‘yeni' kabul edilecektir. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir” dedi.

Son başvuru tarihi 10 Ağustos

Programda 4'üncü dönemin başlamasıyla bu yaz üniversitelerden ve mesleki/teknik liselerden mezun olanların da program kapsamında istihdam edilebileceğini söyleyen Murzioğlu, “Şartları taşıyan işletmeler, 10 Ağustos'a kadar çevrim içi başvuru yapabilecek. Başvurusu onaylananlar, koşullara uygun personeli istihdam ettikten sonra 28 Eylül'e kadar ödeme talebinde bulunabilecekler. Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, kurumun web adresindeki e-hizmetler menüsünden başvuru yapabilirler. Öte yandan, Aralık 2021-Mart 2022 sürecini kapsayan 3'üncü dönemde başvurusu onaylanan işletmeler, 4'üncü dönem için müracaatta bulunamayacak. Bu arada, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın 3'üncü döneminde başvurusu onaylanan işletmelerin de ödeme talep süresi de uzatıldı. Bu durumdaki işletmeler, koşullara uyan personeli istihdam ederek 1 Ağustostan başlamak üzere 28 Eylül'e kadar ödeme talebinde bulunabilecek” diyerek sözlerini tamamladı.