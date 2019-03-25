Millet Kıraathanesi'ne ilgi büyük

Samsun'un Bafra ilçesinde açılan Millet Kıraathanesi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi öncesi vaadi üzerine Samsun genelinde ilk kez Bafra'da hayata geçirilen Millet Kıraathanesi'nde her yaştan vatandaş, kitap, gazete ve dergi okuyup, sohbet etme imkanı buluyor.

Bafra'da huzurlu bir ortamda bir araya gelen Bafralılar sıcak çaylarını içiyor, günlük gazeteleri okuyor, zengin kitap seçeneklerinden yararlanıyor, bilgi paylaşımında bulunuyor vakitlerini faydalı bir şekilde geçiriyorlar.

“Kıraathanemiz herkese açık”

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Kısa süre önce halkımızın hizmetine sunduğumuz Millet Kıraathanemize vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Onları huzurlu bir ortamda ağırlamak bizim görevimiz. Bizler de her fırsatta onların arasında olacak, sohbetlerine eşlik edeceğiz. Bafra Millet kıraathanemiz her yaşta herkese açık. Buyursunlar misafirimiz olsunlar” dedi.