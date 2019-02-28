Milletvekili Yılmaz: “Halkımız gereken dersi sandıkta verecek"

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, HDP'nin Samsun'da özellikle İlkadım'da İYİ Parti adayını desteklemesine halkın gereken cevabı sandıkta vereceğini söyledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Fikret Oy, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Sağlam ile İlkadım Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Oktay Çakır İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İHA Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen ile sohbet eden Yusuf Ziya Yılmaz ve Erdoğan Tok 31 Mart seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundular.

“Halkımız gereken dersi sandıkta verecek"

HDP'nin Samsun'un İlkadım ilçesinde Millet İttifakı'nın ortak adayını destekleyeceğini açıklamasını değerlendiren AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, “HDP'nin Samsun'da özellikle İlkadım'da İYİ Parti adayını desteklemesinin takdirini halkımıza bırakıyorum. HDP denen parti, sonuçta Kandil'le bir şekilde bağlantılı, aldıkları tüm yönetimsel kararları Kandil'deki PKK'yı yöneten kurmayların emriyle alan, onların yörüngesinde hareket etmeye mecbur olan bir partidir. Türkiye'nin 40 yıldır canını yakmış hain PKK terör örgütü ile ilişkili olan bir partinin burada Millet İttifakı'nın içerisinde olması ve Millet İttifakı'na destek vereceklerini, AK Parti'nin engellenmesi için bunu açık açık söylemelerinin ne demek olduğunu bizim halkımız çok iyi değerlendirir. Allah onları ıslah etsin. Bunun sonuçlarının ne kadar anlamlı olacağını önümüzdeki süreç içerisinde sandıkta daha da iyi görecekler. Bizim insanımız feraset sahibidir. Halkımız onlara verilmesi gereken dersi en güzel şekilde sandıkta verecektir diye düşünüyorum” dedi.

Tok: “Bugüne kadar kendimizle yarıştık, bundan sonra da kendimizle yarışacağız”

Cumhur İttifakı'nın gücüyle seçimleri kazanacaklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Cumhur İttifakı'nın sağladığı birlik, beraberlik, kardeşlik, kararlılık ve ciddiyet içerisinde yola emin adımlarla devam ediyoruz. Bugüne kadar olan hizmet süremizde, her yeni güne yeni bir heyecanla, yeni bir hedefle başladık. Bıkmadan usanmadan aşkla, şevkle, azim ve heyecanla çalıştık. Görev yaptığımız her dönemde, ülkemizin gerçekleştirdiği hızlı büyümeye bağlı olarak elimizden gelen gayreti gösterdik. İlkadım ilçemize kazandırdığımız yatırımlarla, hayata geçirdiğimiz sayısız nice projelerimize gelişime ve yükselişe omuz vermeye çalıştık. Bugünden sonra daha da çok çalışacağız. Çünkü biz, bugüne kadar hep kendimizle yarıştık, bundan sonra da kendimizle yarışacağız. Bizim tek derdimiz, tek hedefimiz var. O da Cumhur İttifakı'nın sağladığı güçlü birliktelikle İlkadım ilçemizi bir adım daha ileri taşımaktır” şeklinde konuştu.

İHA Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen de ziyaretlerinden dolayı misafirlere teşekkür etti. Ergen, Yılmaz ve Tok'a siyasi hayatlarında başarılar diledi.