Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk OMÜ'de

Programındaki ziyaretler ve etkinlikler dizisi vesilesiyle Samsun'a gelen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Üst Yönetim tarafından ağırlandı.

Tekkeköy'deki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen “13. Uluslararası Robot Yarışması”nın açılışına katılan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ardından beraberindeki Samsun Valisi Osman Kaymak, Bakanlık yetkilileri ve il protokolüyle OMÜ Rektörlüğünü ziyaret etti.

Rektörlük makamındaki ziyarette Bakan Selçuk öncelikle üniversitenin şeref defterini imzalayarak duygu ve düşüncelerini aktardı. Samsun ve OMÜ'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Selçuk, gösterilen konukseverlik ve nezaketten ötürü Rektör Bilgiç'e teşekkür etti.

Rektör Bilgiç ise Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u, Samsun ve üniversitede ağırlamaktan onur duyduklarını belirtirken, OMÜ'nün eğitim-öğretim vizyonu, yürütülen projeler ve geleceğe dönük hedeflerine ilişkin Bakan Selçuk'la istişarede ve bilgi paylaşımında bulundu.

Ziyaretin sonunda Rektör Bilgiç, ziyaret anısı olarak Bakan Selçuk'a hediye takdim etti.