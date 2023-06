Milli sporcu Bayrak, Çarşamba'ya madalyayla döndü

Çarşamba Belediyespor Kulübünün milli sporcusu Esra Bayrak, Fransa'da düzenlenen VIRTUS Global Oyunları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek madalyayla yurda döndü. Milli Sporcu Bayrak, kendisini her zaman destekleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı madalyası ile ziyaret ederek, vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkan Doğan'a teşekkür etti.

3-10 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Vichy kentinde düzenlenen 2023 VIRTUS Dünya Global Oyunları'nda Çarşamba Belediyespor'un milli sporcusu Esra Bayrak; Samsunlu sporcular Fatma Damla Altın, Edanur Akın ve Muhsine Gezer ile birlikte 4100m Kategorisinde Global Oyunları rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Esra Bayrak, Kadınlar Uzun Atlama Kategorisinde bronz madalyanın kazananı oldu. Çarşamba Belediyespor Kulübünün milli sporcusu Esra Bayrak, antrenörü Aytunç Göz ile birlikte Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret ederek, Başkan Doğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Esra Bayrak ile gurur duyuyoruz”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Biz Çarşamba Belediyesi olarak sporun her alnında var olmaya, sporcularımızı desteklemeye devam ediyoruz. Çarşamba Belediyesporlu milli sporcumuz Esra Bayrak'ta katıldığı her turnuvada ülkemizi başarıyla temsil etmeye, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Milli sporcumuz, Çarşamba'mızın kızı Esra Bayrak; VIRTUS Global Oyunları'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek, Samsunlu sporcularımız; Fatma Damla Altın, Edanur Akın ve Muhsine Gezer ile birlikte 4100m Kategorisinde Global Oyunları rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Aynı zamanda Kadınlar Uzun Atlama Kategorisinde bronz madalyayı da ülkemize kazandırdı. Sporcumuzla gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum. Sağ olsun antrenörü Aytunç Bey ile birlikte bizi madalyasıyla birlikte ziyaret ettiler. Biz her zaman sporcularımızı desteklemeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.