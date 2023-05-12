Milli sporcular diz bağlarından ameliyat oldu

Milli sporcular Berat Bahadır, Azmi Kocabey ve Bünyamin Özcan Samsun'da diz bağlarından ameliyat oldu.

Judo Milli Takımı gururları; 2019 Olimpiyat Şampiyonu Berat Bahadır ve 2019 Türkiye ve Balkan şampiyonu, Avrupa üçüncüsü Azmi Kocabey ile Güreş Milli Takımı başarılı sporcusu Greko-Romen güreş müsabakalarında Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunan Bünyamin Özcan, çapraz bağ kopması nedeniyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdikleri başarılı operasyon geçirdi.

Üç milli sporcu, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Lokman Kehribar ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Emin Okutan tarafından ameliyat edildi. Operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Lokman Kehribar, “Önceleri şehrimizde profesyonel sporcularımız yaşadıkları rahatsızlığın çözümü için il dışında büyük metropollere gidilirken artık şehrimizde spor yaralanması geçiren tüm sporcularımızın tanı ve tedavilerini dünya standartlarına uygun olarak yapabiliyor. Spor ve egzersizlerden kaynaklı yaralanma ve sakatlıklar ile başvuran yüzlerce sporcumuzun ameliyatlarını başarı ile gerçekleştirdik. Bu ameliyatların ikisi ön çapraz bağ ameliyatı iken diğeri yapılabilirliği çok zor olan izole arka çapraz bağ ameliyatı idi. Bu bağ ameliyatları dünya literatürüne en son giren ve ileri derece beceri ve üst düzey teknik malzeme gerektiren ‘all-inside' yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda kliniğimizde ameliyat olan onlarca milli sporcumuzun spor hayatlarına sorunsuz dönmeleri sağlanmış ve uluslararası müsabakalarda bayrağımızı gururla dalgalandırmışlardır. Üniversitemizin uzman personel kadrosu ve kullanılan ileri teknoloji yöntemler ile artık sporcularımız yaşadıkları sakatlıkların tedavisi için Samsun dışındaki büyük metropollere gitmek zorunda kalmayacaklar. 7-8 aylık bir takip ile sporcularımızın sağlıklı bir şekilde aktif spor hayatlarına geri dönmelerini hedefliyoruz" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Lokman Kehribar ve Dr. Öğretim üyesi Ahmet Emin Okutan, spor yaralanmalarında Türkiye'nin her bölgesinden gelen sporcuları tedavi ettiklerinin altını çizdi. Doç. Dr. Kehribar ve Dr. Öğr. Üyesi Okutan, “En büyük mutluluk ve gurur kaynağımız tedavi ettiğimiz sporcuların milli müsabakalarda aldığı madalyalarını bizimle paylaşmaları” diyerek mutluluklarını ifade ettiler.