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Milli sporcular küçük yüreklerle buluştu

Samsun’un Alaçam ilçesinde milli sporcular, Şehit Muhammet Ali Aksu Orta Okulunda öğrencilerle buluştu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde milli sporcular, Şehit Muhammet Ali Aksu Orta Okulunda öğrencilerle buluştu.


Bocce Milli Takım sporcuları Aylin Emir, Selma Kalanç ve Milli Takımı Antrenörü Gökhan Bozdemir, Şehit Muhammet Ali Aksu Orta Okulunda öğrencilere bocce sporunu tanıtmak ve küçük yaştaki öğrencilerle söyleşi yapmak üzere okul ziyaretinde bulundular. Okulu Müdürü Ali Ak'ın daveti üzerine öğrencilerle bir araya gelen milli sporculara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerle sohbet edip onların bocce sporu ile ilgili merak ettikleri sorularını cevaplayan milli sporcular başarının çok çalışmaktan geçtiğini söylediler.


Spora çok küçük yaşta Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir ile beraber başladığını ifade eden Bafra Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi milli sporcu Selma Kalanç, “Öğretmenlerim, dersle sporun beraber yürüyemeyeceğini, bu nedenle sporu bırakmam gerektiğini söylediler. Ben ise ikisini de iyi yapacağını göstermek için çok çalışarak başarılı oldum” dedi.


İleride doktor olmak istediğini söyleyen Selma Kalanç ise meslek sahibi olsa bile sporu bırakmayacağını dile getirdi. Öğrencilerle yapılan söyleşinin ardından milli sporcular okul bahçesinde öğrencilere ve öğretmenlere gösteri maçı yaptılar.


Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, öğrencilerin unutamayacakları bir gün yaşamalarını sağlayan başta Okul Müdürü Ali Ak olmak üzere tüm idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

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