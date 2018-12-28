Milli tabanca ABD'de rüşdünü ispatladı

S. Customs and Border Protection/CBP) kurumunun ihalesinde, kısa listeye kalan 4 firma arasında yer almayı başararak yetkinliğini bir kez daha ispatladı.

ABD Ana Yurt Güvenliği Bakanlığına (U.S. Department of Homeland Security) bağlı görev yapan CBP, zorlu görevlerinde kullanacağı tabancalar için yüksek standartlar belirleyerek çıktığı ihalede, yaptığı testler ve değerlendirmeler sonunda, kısa listesine kalan 4 firmayı, 29 Kasım'da açıkladı. CANİK TP9 platformu ile son 4'e kalan SYS, dünya genelinde sonucu merakla beklenen bu ihalede, Miami'de yerleşik Canik-USA firması üzerinden yarışıyor.

İhale sonucunda kazanan firma ile asgari 10 yıllık ve yine asgari 85 milyon dolarlık bir sözleşme imzalanacak. Sözleşme süresi boyunca, tüm eğitimler ve satış sonrası hizmetler de ilgili firma tarafından sağlanacak.

CBP'nin ihale süreci, 2018 yılının Şubat ayında başladı. 9 milimetre çaplı yarı otomatik tabanca tedarikini kapsayan ihale, ABD'de, silahlı kuvvetlerin ihalelerinin ardından, en büyük ihale olma özelliğini taşıyor. Sadece dünya genelinde faaliyet gösteren ve ABD'de yerel yapılanması olan 10 firmanın davet edildiği ihalede; tam, kompakt ve sub-kompakt sınıflarını içeren bir ürün ailesi tedarik edilecek. 3 ayrı ebattan oluşan ürün ailesi içerisinde, yüzde 70 parça değişebilirliği talep ediliyor. Tabancaların, trityum nişangaha sahip olması zorunlu. Ayrıca, holografik optik (red-dot) ve mag-well gibi aksesuarların da kullanılabilir olması isteniyor. Silahların yanı sıra eğitimlerde kullanılmak üzere, General Dynamics firması tarafından özel olarak geliştirilmiş FX mühimmat atabilen 'eğitim kitleri'nin de hazır olması gerekiyor. İhale istekleri kapsamında talep edilen ekipman için SYS, dünyanın konusunda en başarılı firmaları ile iş birliği yapıyor: Trityum nişangâh alanında Truglo, holografik optikler alanında Trijicon ve leupold, temizlik kiti alanında Otis Technology. İhale kapsamında teknik yeterlilik testleri, ABD Adalet Bakanlığınca (NIJ) onaylı laboratuvarlar tarafından gerçekleştirildi. Ürün ailesini üyeleri; mukavemet, soğuk, sıcak, dağılım, hız, titreşim, düşme gibi çeşitli testlere tabii tutuldu ve toplam 110 bin adet 'yüksek basınçlı mermi' kullanıldı.

İhaleye Canik-USA firması ile katılan SYS, TP9 platformunun LE (Law Enforcement/Kolluk Kuvveti) kodlu ürün ailesini, ihale isteklerine uygun olarak geliştirerek teklif etti. Ürün ailesi, şu üyelerden oluşuyor: Tam boy (Pistol #1): TP9SF-LE, kompakt boy (Pistol #2): TP9SF–LE Elite, sub-kompakt boy (Pistol #3): TP9SF–LE Sub. Bu 3 model de bütün testleri başarıyla tamamlayarak ihaledeki tüm istekleri karşıladığını gösterdi.

TP9, Amerikalı kullanıcıların yakından tanıdığı ve takdir ettiği bir silah. TP9SFx modeli, 20-22 Temmuz 2017 tarihlerinde, ABD'de 2.'isi gerçekleştirilen, Annual Firearms Industry Team Challenge and Firearms Industry Choice Awards (Yılın Ateşli Silahlar Endüstrisi Takım Yarışması ve Ateşli Silahlar Endüstrisi Tercih Ödülleri) etkinliğinde, “Yılın Tabancası” ödülünü almıştı. TP9SFx, ödüle; silah ustaları, atış alanı sahipleri, pazarlamacılar, distribütörler, amatör atıcılar, kolluk kuvvetleri ve askeri personelden oluşan 30 kişilik bir ekibin yaptığı değerlendirme sonucunda layık görülmüştü.

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, TP9 platformu “LE” ürün ailesinin, bu önemli ihalede son 4'e kalma başarısı ile ilgili şunları söyledi:

"SYS, kullanıcısı için her zaman en iyisini geliştirmeye odaklandı. Bu ihalede de kendisini zaten ispatlamış olan TP9 tabancamızı, kullanıcı isteklerine göre güncelleyerek yeni bir ürün ailesi oluşturduk. Böylece, çok sağlam bir temelin üzerine, en optimum çözümü ürettik. İnanıyorum ki ihalede ipi göğüsleyen de biz olacağız ve Amerikalı kullanıcılarımıza, uzun yıllar, üst düzey bir ürün ve hizmet sunacağız.”

Aral, başarılarını, sektör açısından da şöyle değerlendirdi:

"Bu ihalede son 4 firma arasında yer almamızı, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin, ABD'de tanınırlığı için de çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. ABD'de çok gelişmiş bir tabanca sektörü var ve dünyanın önde gelen firmalarının da yoğun ilgisi bulunuyor. Böyle bir ortamda son 4'e kalmak, TP9 üzerinden, Türk ürünlerinin tasarım, üretim ve kalite gibi konularda dünyayı yakaladığını; hatta geçtiğini gösteriyor.”

Samsun Yurt Savunma hakkında

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SYS), faaliyetlerine 1998 yılında, "Doğu Karadeniz Silah Projesi" kapsamında, projenin Samsun ayağı olarak başladı. Firma bugün, Türk savunma sanayisinin ilk 20 kuruluşu arasında yer almaktadır. Savunma sanayisi alanındaki faaliyetlerine, 'Canik' marka yarı otomatik tabancaların tasarımı ve üretimi ile başlayan SYS; bu ürünlerini, Türk güvelik kuvvetlerinin yanı sıra birçok dost ülkenin güvenlik kuvvetlerinin kullanımına sunmaktadır. Üretiminin yüzde 75'ini ihraç eden SYS, 2017 verilerine göre, ABD'ye ihracatta, dünyada 8. sıradadır. SYS, üretim faaliyetlerini, Samsun Organize Sanayi Bölgesinde yer alan, toplam 30 bin metrekare kapalı alana sahip ve en ileri teknoloji makine ve teçhizatlar ile donatılmış iki tesisinde yapmakta. Tabanca üretiminin yanı sıra firma, 2018 yılında, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile orta kalibre silah sistemlerinin geliştirilmesi için de bir sözleşme imzalamıştı.