Milli ve yerli üretime tam destek

Dr. Sait Bilgiç'i makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin yerli ve millî üretim hamlesi doğrultusunda Türkiye'de çeşitli ziyaretler ve faaliyetlerde bulunan üst kurul üyeleri, bu amaç kapsamında OMÜ ile de işbirliği yapmak için Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'le bir araya geldi.

Ziyarete; Millî ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Soner Meşe, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı ve OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Aytaç katıldı. Ziyarete ayrıca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da eşlik etti.

“Ülkemize katma değer sağlayacak çalışmalarda bulunuyoruz”

Buluşmada üst kurul hakkında bilgiler veren Başkan Soner Meşe, “Millî ve Yerli Üretim Üst Kurulu; ülkemize fayda sağlayıcı millî çalışmalar yürütmek, millî ve yerli üretimi desteklemek, araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yapmak, ülkemize katma değer sağlayacak ürünlerin sanayiciler ile buluşmasına vesile olmak için kuruldu” dedi.

Başkan Meşe bunun yanı sıra, Hint keneviri, mikroalgler, kimya ürünleri, özellikle araştırması yapılmış ve prototipi hazır olan poliüretan polyol üretimi hakkında bilgiler verdi.

“Desteğimiz tam”

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise yerli ve millî üretime çok önem verdiklerinin altını çizip, üst kurula üniversitenin her türlü imkân ve olanaklarının açık olduğunu belirterek desteklerinin tam olduğunu dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da üniversite bünyesindeki Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisinde yerli ve millî üretime katma değer oluşturacak çalışmalar ve projelere dair paylaşımlarda bulunarak üst kurul üyelerini aydınlattı.

Soner Meşe ziyaret sonunda, OMÜ ile iş birliğinden oldukça mutlu olduğunu belirtip, bunun bir sinerjiye dönüşmesini arzuladıklarını vurguladı. Başkan Meşe, Rektör Bilgiç'e samimiyeti ve katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise ziyaretten ve iş birliğinden duyduğu mutluluk ve memnuniyeti ifade ederek Meşe'ye üniversitenin hediyesini sundu.