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Minibüs dolmuş durağına çarptı, 3 kişi ölümden döndü

Samsun’un Bafra ilçesinde minibüsün dolmuş durağına çarptığı kazada durakta bulunan 3 genç ölünden döndü.

Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsün dolmuş durağına çarptığı kazada durakta bulunan 3 genç ölünden döndü.


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan, Duha Sertkaya Bulvarı'na seyir halinde olan henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Alparslan Türkeş Parkı önündeki belediye dolmuş durağına çarptı. Durakta bekleyen 3 genç üzerilerine gelen minibüsü son anda fark ederek kendilerini duraktan dışarı attı. Olay yerinden kaçan plakası alınamayan minibüsü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Durakta bulunan 3 genç ise olayın şokunu bir süre atlatamadı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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