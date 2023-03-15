Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Dört Yol mevkisinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E.'nin kullandığı minibüs ile M.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.