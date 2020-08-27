Minibüs köprüden uçtu: 1 yaralı

Samsun'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs köprüden uçtu, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir halindeki Onur Telci idaresindeki 52 EV 395 plakalı yolcu minibüsü kontrolden çıkarak karayolunda bulunan Miliç Köprüsü'nden şarampole uçtu. Kazayı gören Sahil Güvenlik ekipleri durumu 112 acil servis ve polis ekiplerine bildirdi. Kazayı yaralı olarak atlatan Onur Telci, 112 acil servis ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkartılarak Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vinç yardımıyla şarampolden çıkartılan minibüs, kazada kullanılamaz hale geldi.