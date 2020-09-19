İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüs otomobile çarpıp kaçtı

Samsun’da bir minibüs otomobile arkadan çarpıp kaçarken araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.

Samsun'da bir minibüs otomobile arkadan çarpıp kaçarken araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit Uzunlar idaresindeki 55 RH 511 plakalı otomobile sürücüsü tespit edilen minibüs arkadan çarpıp kaçtı. Kazada yaralanan olmazken minibüsün çarptığı otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Otomobil sürücüsü kaçan minibüsün sürücüsünden şikayetçi oldu.


Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.