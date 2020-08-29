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Minibüs sinyalizasyon direğine çarptı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde minibüsün sinyalizasyon direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde minibüsün sinyalizasyon direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinop istikametine seyir halinde olan İhsan Sevgi (61) idaresindeki minibüs, Kolay Kavşağı'nda sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Saliha Sevgi (54) ve Şenol Sevgi (56) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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