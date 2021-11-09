İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Minibüse çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde minibüse çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde minibüse çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Alpaslan Mahallesi Erbülfezl Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktekke Mahallesi istikametine seyir halinde olan F.A. idaresindeki 55 C 5096 plakalı minibüse, Hanedan Sokak'tan caddeye çıkan Ercan Bulut idaresindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.