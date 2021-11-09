Samsun'un Bafra ilçesinde minibüse çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alpaslan Mahallesi Erbülfezl Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktekke Mahallesi istikametine seyir halinde olan F.A. idaresindeki 55 C 5096 plakalı minibüse, Hanedan Sokak'tan caddeye çıkan Ercan Bulut idaresindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.