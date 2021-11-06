İhlas Haber Ajansı

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Minibüste 2 ton kaçak odun ele geçirildi

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir minibüste 2 ton kaçak odun ele geçirildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir minibüste 2 ton kaçak odun ele geçirildi.


Devriye gezen Kızlan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Alidedebölmesi Mahallesinde ormanlık alanda B.Ö. ve S.Ö. isimli şahısları kayın odunlarını minibüse yüklerken suçüstü yakaladı. Ele geçirilen kaçak odun yüklü araç ve şüpheliler, adli işlem yapılmak üzere Alaçam Orman İşletme Şefliğine teslim edildi. Odunların 2 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

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