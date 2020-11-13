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Minik bahçıvanlar fidan dikti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’ etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileriyle birlikte fidan dikti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileriyle birlikte fidan dikti.


Şehrin birçok noktasında ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, anaokulu öğrencilerine de bu bilinci aşılıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında da Şükriye Işık Anaokulu bahçesine öğrencilerle birlikte fidan dikti. Minik öğrencilerin toprakla buluştuğu etkinlikte okul bahçesi ayrıca süs bitkileriyle de renklendirildi. Her sınıftan 2 öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 16 sedir ağaç diken minik bahçıvanlar, keyifli anlar yaşadı. Okul bahçesine ağaç diken çocuklar, Atatürk büstünün etrafını da mevsim çiçekleri ile süsledi.

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