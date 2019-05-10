İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik Ecrin'in son görüntüsü

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde geçen Salı günü kaybolan minik Ecrin’in son görüntüsü ortaya çıktı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen Salı günü kaybolan minik Ecrin'in son görüntüsü ortaya çıktı.


7 Mayıs tarihinde Vezirköprü ilçesinin Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları devam ediyor. Minik kız, kaybolduğu bölgeye yakın ormanlık alanda köylülerin de yardımıyla komandolar ve AFAD tarafından aranıyor.


Ecrin Kurnaz'ın 28 Nisan tarihinde çekildiği belirlenen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolda yürüyen Ecrin, bir yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilmiş.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.