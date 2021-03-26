Minik eller fidanları toprakla buluşturdu

Gündüz Bakımevi bahçesinde düzenlenen etkinliğe; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural, Daire Başkan Yardımcısı Oktay Dinç, Sosyal Hizmetler Birimi Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, Gündüz Bakımevi öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerde küçük yaşta ağaç ve doğa sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Gündüz Bakımevi bahçesinde fidan dikimi yapıldı. Gündüz Bakımevi öğretmenleri tarafından yapılan açıklamada, çocukların bu özel haftada yapılan etkinlikle, doğa ile kuvvetli ilişki kurmalarının amaçlandığı ifade edildi.

Ağaçların, ormanların ve tabiatın çocuklar gibi ülkemizin geleceği olduğu bilinciyle minik öğrenciler, katılımcıların refakatinde meyve fidanlarını toprakla buluşturdular.