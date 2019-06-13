Samsun'un Havza ilçesi Karşıyaka İlkokulu birinci sınıf öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan “Minik Eller Yazıyor” isimli proje kapsamında hazırlanan 5 kitaplık setin tanıtımı gerçekleştirildi.

“Minik Eller Yazıyor Projesi”, Karşıyaka İlkokulu 1. sınıf öğretmenleri Adnan Bulut, Canan Bozkurt, Dilek Aykaç, Emine Çulhaoğlu ve Seda Çelik ve 1. sınıf öğrencilerinin gayret ve çalışmaları neticesinde tamamlandı. Birinci sınıfı okutan 5 öğretmen, bu proje kapsamında öğrencilerinin yıl boyunca edindikleri okuma-yazma becerilerini kitap haline dönüştürdü.

Öğretmenler bu proje ile yaparak yaşayarak öğrenme merkezli olmak üzere farklı öğrenme ortamları oluşturmak suretiyle öğrencilerin dikkatlerini, öğrenmeye hazır bulunuşluklarını canlı tutmayı başararak, öğrencilerin tamamına yakın oranda kalıcı olarak okuma-yazma becerilerini kazandırdı.

Projeyle ilgili bilgi veren Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, “Tanzim edilen kitaplar 1 erkek ve 1 kız çocuğunu temsil etmektedir. Kahramanların isimleri ilçemizde yapılan araştırmalara göre ilçemiz ve mahallelerinde en çok kullanılan Yahya ve Şehri olarak belirlenmiştir. Bu kitaplar ilerleyen süreçte 2,3 ve 4. sınıf düzeyinde geliştirmek için gereken çalışmalarımız başlamıştır. Kitapların Havza'ya özgü bir eser olarak hazırlanmasına dikkat edilmiş olup, tarihi ve kültürel dokular işlenmeye çalışılmıştır. Seri olan bu kitaplar aynı zamanda tüm ilkokullarda serbest okuma kitapları olarak kullanılmayı hedeflenmiştir. Bunun için de yasal düzenlemelere uygun hale getirilecektir. 5 öğretmen ve 5 ayrı şubenin hazırlamış olduğu bu kitaplarda 1. sınıf düzeyinde çocuklara kazandırılmak istenen sağlıklı beslenme, kişisel bakım, yaparak yaşayarak öğrenme, memleket bilinci ve sevgisi işleniyor. Öğrencilerimizin hikayelerin geçtiği yerleri gezerek görmeleri yaşamaları ve bunları 1. sınıf düzeyinde kendilerinin resimlemeleri ve anlatmaları projemizi cazip hale getirmektedir” dedi.

Yahya Okula Başlıyor, Yahya Kevser Parkı'nda, Yahya Atatürk Evi'nde, Yahya Aslançayır Yaylası'nda ve Yahya Hamamayağı'nda isimli proje kapsamında bulunan kitapların tanıtımına İlçe Kaymakamı Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve misafirler katıldı.

İlçe Kaymakamı Metin Yılmaz tanıtım programında öğrencilere kitaplardan bölümler okutarak, “Minik Eller Yazıyor isimli projede yerinde gezerek görerek anlayarak birinci sınıf seviyesinde hazırlanan bu kitaplar çocuklarımızın okuma anlama becerilerini geliştireceği gibi aynı zamanda da yaşadıkları ilçenin tarihi kültürel alanlarını yakından tanıma fırsatını vermiştir. Bu bağlamda minik öğrencilerimizi ve değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Tanıtım programının bitiminde öğrencileri ile başarılı çalışmalar gerçekleştiren öğretmenlere plaketler takdim edildi.