Minik hastalara moral

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden çocuk hastaları ziyaret etti.

Rektör Bilgiç, bilgi verdi

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından karşılanan Çiğdem Karaaslan ve Zihni Şahin, ilk olarak Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak'ı makamında ziyaret etti. Rektör Bilgiç ve Başhekim Sancak'tan Tıp Fakültesi ve Hastanesi ile ilgili bilgiler alan Karaaslan ve Şahin, daha sonra Onkoloji Servisine geçti. Çiğdem Karaaslan ve Zihni Şahin, burada tedavi görmekte olan Miray Demir bebek ile diğer çocukları ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Yağız bebeğe de ziyaret

Çiğdem Karaaslan ve Zihni Şahin ayrıca, Tekkeköy İlçesi'nde, sanayide işçi olarak çalışan Sedat ve ev kadını Sevda Bekte çiftinin ikinci çocukları olan, 5 aylıkken kilo problemi nedeniyle gittiği hastanede "leptin hormonu eksikliği" teşhisi konulan ve tedavisi halen OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren Yağız bebeği ziyaret etti. Karaaslan ve Şahin, burada da Yağız bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tıp Fakültesi Hastanesine övgü

Ziyaretlerle ilgili bir açıklamada bulunan Başkan Zihni Şahin, "Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan ile birlikte hafta sonu programlarımız dahilinde bugün Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören minik yavrularımızı ziyaret ettik. Sadece Samsun'un değil tüm Karadeniz'in en büyük, en önemli sağlık merkezi Tıp Fakültesi Hastanemiz, insanlarımıza şifa dağıtmaya devam ediyor. Hastanemizdeki yüksek teknolojik imkanlar, son derece deneyimli ve donanımlı sağlık çalışanları, AK Parti hükümetleri döneminde sağlık sektöründe gelinen noktanın da bir göstergesi aslında. Halkımıza sağlık hizmetlerini yeterli ve istenilen ölçüde sunma noktasında çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu vesileyle hastanelerimizde tedavi gören başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum" dedi.

Ziyarete AK Parti Atakum İlçe Başkanı Av. Haluk Köksoy da katıldı.