Minik öğrencilerden robotik kodlama başarısı

OMÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Polat Şendurur, BÖTE Dr. Öğr. Üyesi Emine Şendurur, OMÜÇEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan, Dr. Öğr. Gör. Murat Ağçiçek ve OMÜ Eğitim Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gündüz'ün katılımlarıyla gerçekleşen törende kurslarını başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

Kursa katılan öğrenciler tarafından çok beğenilen iş birliği protokolü eğitim programı kurslarının, ileriki dönemlerde de devam edeceği ve farklı kursların da planlandığı duyuruldu.