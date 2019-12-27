Minik öğrencilere animasyonlu beslenme eğitimi

sınıf öğrencilerine animasyonlu beslenme eğitimi verdi.

Öğrencilerin bölüm ziyaretinde, Beslenme ve Diyetetik Topluluğu öğrencilerinin desteğiyle ve Vakıf öğrencilerinin eşliğinde sağlıklı beslenmeye yönelik eğitim ve uygulamayı içeren 2 farklı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte öncelikle sağlıklı beslenme ve besinler ile ilgili eğitim verildikten sonra, sağlıklı beslenme konusunda animasyon gösterimi yapıldı. Ardından içlerinde sağlıklı ve sağlıksız besin kartlarının olduğu “balon oyunu” sayesinde çocuklar, öğrendikleri bilgileri pekiştirme imkânı buldu.

Eğitimden sonra öğrenciler, beslenme laboratuvarında Beslenme ve Diyetetik Topluluğu öğrencilerinin rehberliğinde havuç toplarının hazırlığını yapıp tatlarına baktılar. Etkinlikle çocuklar, beslenme konusundaki bilgilerini arttırırken, sağlıklı ara öğün hazırlama becerisini üniversiteli gençlerin yardımıyla öğrenme fırsatı buldular.