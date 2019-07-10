Minik öğrencilere ‘trafik' bilinci

Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik polisleri tarafından minik öğrencilere trafik konusunda bilgilendirme çalışmaları sürdürülüyor.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Komiser Samet Aydın ve Trafik Polisi Gökhan Aybak, ilçedeki camilerde, trafik kazalarını en aza indirmek, yaya güvenliği bilinci oluşturmak, trafik kurallarına uyumayı toplumsal bir kültür haline getirmek için eğitim seminerlerine ara vermeden devam ediyorlar.

Kur'an kurslarında başlayan bilgilendirme seminerlerinin, ilçedeki birçok farklı noktada devam edeceği öğrenildi.