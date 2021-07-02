Minik öğrencilerin karneleri Vali Dağlı'dan

Dr. Zülkif Dağlı, öğrencilerin karne ve hediyelerini dağıtarak "iyi tatiller" diledi.

Karne töreninde bir konuşma gerçekleştiren Vali Dağlı, "Dayanacağımız, güveneceğimiz ve yatırım yapacağımız en büyük alanımız çocuklardır. Vatanını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere sahip, donanımlı gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Eylül ayında kademeli olarak eğitime başladığımız günlerde, okullarımızı pandemi kurallarına uygun bir şekilde öğrencilerimize açan idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Dünya genelinde ve ülkemizin dört bir yanında derinden hissettiğimiz korona virüs salgını sürecinde ülkemizin uzaktan eğitimde sağladığı başarıya hep birlikte şahit olduk. Ayrıca vefa sosyal destek gruplarında görev alan öğretmenlerimizin çabaları da milletimizin gönlünde yer etmiştir" dedi.

Karne törenine Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Mili eğitim Müdürü Coşkun Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ve öğretmenler katıldı.