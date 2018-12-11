Minik öğrencilerin üniversite heyecanı

İlkadım ilçesi Kubilay İlköğretim Okulunda eğitim gören 24 dördüncü sınıf öğrencisi, “Bilgisayar Haftası” kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yerleşkesinde bulunan TEKNOPARK'ı ziyaret etti.

İlkokul öğrencileri TEKNOPARK ziyaretinde yetkililerce bilgilendirilirken AR-GE faaliyetlerini yerinde gözlemleyerek kentin teknoloji üslerinden birini de keşfetmiş oldular. Sınıf öğretmenleri Cihan Barış eşliğinde kampüsü de gezen öğrenciler, ardından Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ile de Rektörlük binasında bir araya gelerek kendisiyle tanışma fırsatı buldular.

Kampüs ziyareti ile ilgili bilgi veren sınıf öğretmeni Cihan Barış, “Devlet okulu olmamıza rağmen okulumuzda robotik ve yazılım atölyesi oluşturduk. Bilgisayar Haftası münasebeti ile TEKNOPARK'ı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldık. Buradaki amacımız; öğrencilerimizin farkındalıklarını ve algıda seçiciliklerini arttırmak. Öğrencilerimizin bilim ve teknoloji alanında ufuklarını büyütmek ve bu öğrenmelerin kalıcılaşması en büyük temennimiz” dedi.

Toplantı salonunda Rektör Bilgiç ile bir araya gelen minik öğrencilerden sınıf Başkanı Gülsüm Yılmaz, öğrenciler adına kendisine çiçek takdim etti.

Öğrencilerle sıcak bir atmosferde buluşan ve onların heyecanı ile mutlu olan Rektör Bilgiç, kampüs yaşantısı hakkında bilgiler verirken minik misafirleriyle bir süre sohbet etti.

Ziyaretten son derece memnun olduğunu belirten Bilgiç, öğrencilere üniversitenin hediyelerini vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.