İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik taraftarın Samsunspor aşkı

Samsun’da minik bir Samsunspor taraftarının takımının kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaşadığı sevinç görenleri izleyenleri gülümsetti.

Samsun'da minik bir Samsunspor taraftarının takımının kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaşadığı sevinç görenleri izleyenleri gülümsetti.


Bugünün Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü olduğunu duyan 5 yaşındaki Eslem Çavuşoğlu, güne çok sevdiği formasını giyerek başladı. Bu sevincini babasıyla paylaşan minik kız takımı için sloganlar attı. Yerinde zıplayıp marşlar söyleyerek kuruluş yıl dönümünün coşkusunu evinde yaşadı. Galibiyet sevinci yaşar gibi eğlenen minik taraftarın bu görüntüleri telefonla kaydedildi. Görüntüler görenleri gülümsetirken şehrin takımının minik kalplerde bulduğu yerin de göstergesi oldu.


Minik kız, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a seslenmeyi de ihmal etmedi. Süper Lig'de bir şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini belirten Eslem Çavuşoğlu, “Yüksel Başkanım bizi altıncı şampiyon yap” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.