Minik ziyaretçiler Hemsball oyun sahasında buluşuyor

Yeşilyurt AVM, içeriği zengin etkinliklerle Nisan ara tatilinde de miniklerin adresi olmaya devam ediyor. Nisan ara tatilinin ilk 4 gününde minik ziyaretçilerini hem eğlendiren hem öğreten etkinliklerle buluşturan AVM, tatili yine birbirinden farklı ve dolu içerikli etkinliklerle kapatıyor.

15 Nisan Cuma günü saat 14.00-18.00 arasında adını hareket, enerji, matematik ve sistem den alan, çocuklarda el-göz koordinasyonunu ve odaklanma geliştirmeyi hedefleyen milli spor branşlarından olan Hemsball oyun sahasında hem öğretmeyi hem de eğlendirmeyi hedefliyor.

16-17 Nisan'da ise saat 14.00–18.00 aralığında zumba, robotik kodlama, görsel sanatlar atölyesi, ekoloji atölyesi ve akıl oyunları ile nisan ara tatilini bitiriyor. Alışveriş ve eğlencenin Atakum'daki adresi Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, birbirinden eğlenceli etkinlikleri, bir gün değil her gün kazandıran Lucky Card'ı ve birbirinden avantajlı hediye kampanyaları ile ziyaretçilerinin alışveriş deneyimlerini eğlence ve avantaja dönüştürmeye devam ediyor. Vatandaşlar detaylı bilgiye AVM'nin sosyal medya hesaplarından ulaşabiliyor.