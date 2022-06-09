Minikler doğaya tohum bıraktı

Etkinlikte Prof. Dr. İknur Ayan'ın temin ettiği tohumlar Prof. Dr. Özen Kulakaç, Dr. Elif Omca Çobanoğlu, Dr. Burcu Müderrisoğlu ve Dr. Melda Genç tarafından tohum toplarına dönüştürülerek Kurupelit Kampüsü'nde orman yolunda doğaya bırakıldılar.

Canik Belediyesi'nden Feyza Yazıcı, Basri Mıhçı ve Esra Balçık Uzun sıfır atık köyünü çocuklara anlattı. Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feryal Akbal ve pek çok öğretim üyesi ile öğretmenlerin katıldığı etkinlikte; ÇEVSAM Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, geleceğin yöneticileri ve eğitimcileri olacak çocukların bu bilinçle yetişmesinin gelecek açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

OMÜ Vakıf Koleji Müdürü Seda Semiz ve anasınıfı öğrencileri ile gerçekleştirilen etkinlik sonunda öğrencilerin doğadan topladıkları kozalaklardan yapılan hediyeyi ve teşekkür belgesini ÇEVSAM Müdürü Ardalı'ya verdi.