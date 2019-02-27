Minikler Eğitim Fakültesinde

Atakum Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu 2/D sınıfı öğrencileri, çocukların zorbalıkla nasıl mücadele etmesi gerektiğini anlatan "Akran Zorbalığına Son Projesi" kapsamında OMÜ Eğitim Fakültesini ziyaret etti.

Okul Müdür Yardımcısı Murat Özkan ve Sınıf Öğretmeni Selin Koca eşliğinde fakülteye gelen öğrenciler, Dekan Vekili Prof. Dr. Seher Balcı Çelik ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alper Kesten tarafından ağırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan ve Atakum Kaymakamlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından da desteklenen "Akran Zorbalığına Son Projesi"nin öneminden söz eden sınıf öğretmeni Selin Koca, yapılan bu ziyaretlerin öğrencilerde büyük gelişim meydana getirdiğini ifade etti. Koca, projenin öğretmenlerde ve velilerde de farkındalık yaratacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Dekan Vekili Prof. Dr. Seher Balcı Çelik ile öğrenciler, "Akran Zorbalığına Son Projesi"nin arkadaş ilişkilerinde nasıl bir etkiye yol açtığı konusunda sohbet etti.

Öte yandan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Samsun İçin Okuma Vakti Projesi” kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Mediha Mangır ve Türkçe Öğretmenliği öğrencileri ile kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.