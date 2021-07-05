Minikler masala doyacak

İlk olarak Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü, daha önce öğrencilerinin tasarladığı oyuncaklara “Ay Oyuncak” ismiyle marka tescili aldı. Bu oyuncaklar ile birlikte hikâye etkinliklerini uygulamaya başladı. Eynel İlkokulu ve Yenice Mustafa Çakır İlkokulu ana sınıflarını ziyaret eden okulun öğretmenlerinden Elif Keleş, Semra Düzen ve Meymune Dilek oyuncaklar eşliğinde Türkçe Dil Etkinliği kapsamında okulun öğrencilerine hikayeler anlattı. Ayrıca ana sınıfı öğrencilerine Küçük Ressamın Renkleri, Hikaye Önlüğü Tekniği ile masalların anlatıldığı etkinliğini minikler ilgi ile izledi.

Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Ülker, "Masal Anlatsam Dinler Misin Projesi"ni öncelikle Ayvacık'ın tüm okul ve mahallelerine ulaştırmayı, masal dinlemeyen hiçbir çocuk kalmayıncaya kadar kapı kapı gitmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ülker, “Bu etkinlik minik yavrularımızın gönüllerine masallarla dokunma anlamında bir fırsattır. Biz bu konuda etkin ve yetkin öğretmen kadromuzla ilçe sınırlarımızı da aşacağımız inancındayız. Bu anlamda proje ekibinde yer alan Elif Keleş, Semra Düzen, Meymune Dilek öğretmenlerimize ve uygulama ya destek veren müdür yardımcım Sinan Güney'e, etkinliğe katkıda bulunan tüm öğrencilerimize, teknik konuda Erkut Dizdar'a teşekkür ediyorum. Başarı ekip işidir. Biz bu güzel ekibimizle bu anlamlı projeyi en güzel şartlarda uygulama azmi içerisindeyiz” dedi.