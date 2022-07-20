Minikler Orman Okulu'nda doğayla buluştu

Canik Orman Okulu'nu ziyaret eden Zambak Sıbyan Okulu öğrencileri, topladıkları organik meyvelerden komposto yaptı.

Canik Belediyesi Zambak Sıbyan Okulu öğrencileri, Canik Orman Okulu'nu ziyaret etti. Doğada bir gün geçiren öğrenciler, topladıkları meyvelerden öğretmenler gözetiminde ateş yakarak organik komposto yaptılar. Orman Okulu'nda farklı böcek familyalarının yaşadığı Böcek Oteli'ni inceleyen öğrenciler, oyun ve spor parkurlarında çeşitli aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdiler.

“Öğrencilerimizin gözlerindeki heyecanı görmek bizleri mutlu ediyor”

Öğrencilerin doğada keyifli ve verimli bir gün geçirdiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Öğrencilerimiz Orman Okulu'nda doğa ile iç içe bir gün geçirdiler. Ağaçlardan topladıkları dallarla ilk ateşlerini yaktılar. Ağaçlardan topladıkları eriklerle doğal komposto yaptılar. Orman Okulu'nda bulanan Böcek Oteli'nde farklı türde böceklerin doğal yaşamlarına şahit oldular. Neşe ve heyecan içinde öğrendikleri bu bilgilerle heybelerini dolduran öğrencilerimiz, parkurlarda yarışarak keyifli zaman geçirdi. Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluğu, heyecanı görmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Canik Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin ilk devlet destekli orman okulu olma özelliğine sahip olan Canik Orman Okulu'nda gençlere ve çocuklara doğa bilinci kazandırmak amacıyla sıfır atık, ekolojik okuryazarlık, çevre bilgisi, küresel iklim değişikliği, oryantiring, doğada sanat, doğal yaşam ve sosyal beceri eğitimleri veriliyor.