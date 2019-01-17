Miniklerden anlamlı etkinlik

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesindeki "Sıfır Atık Projesi" kapsamında poşet kullanımı konusunda farkındalık etkinliği yaptılar.

Minik öğrenciler büyüklere örnek olacak bir çalışmaya imza attılar. Çocuklar anneleri ile birlikte artık kullanılmayan tişörtlerini de geri dönüştürerek pazar fileleri yaptılar. Poşetlerin doğaya verdiği zararları hakkında da bilgi sahibi olan veliler etkinlikten keyif aldıklarını ve poşet değil file kullanımını desteklediklerini belittiler. Hazırladıkları pankartlar ile de dikkat çektiler. Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Fatma Sefacı, "Bu güzel ve anlamlı etkinlik için tüm idareci ve öğretmenlere ve etkinliğe katılım sağlayan velilerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca minik öğrencilerimizi de duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyoruz" dedi.

Çevre duyarlılığının küçük yaşlarda oluşması gerektiğine dikkat çeker Sefacı, velilerin ve öğrencilerin farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları etkinliğin çok anlamlı olduğunu, tişörtlerden yapılan filelerin poşete alternatif bir çözüm olduğunu belirtti.