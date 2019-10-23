Miniklerden ‘Şanlı Bayrağım Sergisi'

Samsun'un Çarşamba ilçesinde anaokulu öğrencileri tarafından yapılan bayraklardan oluşan ‘Şanlı Bayrağım Sergisi', Samsun Valisi Osman Kaymak'ın katılımıyla açıldı.

Çarşamba Nene Hatun Anaokulunda ‘Şanlı Bayrağım Sergisi'nin açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda daha sonra konuşmalara geçildi. İlk olarak konuşma yapan Çarşamba Nene Hatun Anaokulu Müdürü Katibe Pelit, “Ülkemizin içinde bulunduğu son süreçte, miniklerimize bayrak sevgisini aşılamak için ‘Şanlı Bayrağım Sergisi' adı altında bayrağımızın değerinin anlatıldığı bir sergi tertip etmek istedik. Amacımız, miniklerimize temelden bayrak ve vatan sevgisini aşılamaktır. Minik öğrencilerimizin emekleriyle yapılmış olan sergimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak ise bayrak sevgisine vurgu yaparak, “Ülkemiz çok ciddi operasyonlar yürütüyor. Barış Pınarı operasyonumuz çok şükür başarıyla sonuçlandı. En son Cumhurbaşkanımızın Rusya'da imzaladığı anlaşma ile Türkiye operasyonlara devam etmeden, şehit vermeden, Suriye'nin kuzeyindeki toprakları güvenli alana getirmiş olacak. Buradan tekrar şehitlerimize rahmet diliyoruz. Çocuklarımıza bayrak sevgisini bu günlerde vermemiz lazım. Samsun gerçekten ilk adım kenti. Samsun milliyetçi bir kent. Halkımızda bu duygu çok yüksek. İşte şüphesiz bu duygunun çocukların dimağlarına yerleşmesi bu günlerde oluyor. Bu bayraklar olmazsa bizler burada rahatlıkla eğitim göremeyiz. O anlamda özgürlüğümüz olmaz, esir oluruz. Çocuklarımıza bayrak sevgisini anlatan, şuurlarına yerleştiren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Kaymak'ın konuşmasının akabinde ‘Şanlı Bayrağım Sergisi'nin açılışına geçildi. Vali Kaymak ve beraberinde bulunan katılımcılar birlikte açılış kurdelesini gezdiler. Minik öğrencilerin hazırladığı ‘bayrak' temalı eserlerini inceleyen Osman Kaymak, öğrencilerle yakından ilgilendi.

Programa, Vali Kaymak'ın eşi Emine Kaymak, Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sevda Aydın Bülbül, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, mülki ve idari amirler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.