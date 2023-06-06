Miniklerden yılsonu gösterisi

Samsun'un Kavak Cumhuriyet Anaokulu tarafından yılsonu gösterisi düzenlendi.

Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde düzenlenen Cumhuriyet Anaokulu 2022-2023 dönemi yılsonu gösterisine Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Belediye Başkan Vekili Abdullah Öksüz, Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda okul müdürü Sema Ateş ve diğer konukların yaptığı açılış konuşmalarının ardından öğrenciler, birbirinden güzel gösterilerini sergileyerek doyasıya eğlendi. Miniklerin yaptıkları gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. Mezuniyet töreni ile devam eden programda öğrencilere temsili mezuniyet belgesi verildi. Yılsonu programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.