Miniklere trafik eğitimi

Çarşamba İlçesi Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitim faaliyeti düzenlendi. Çarşamba Belediyesi Zabıta ekipleri ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçesine kurulan trafik parkuru üzerinde öğrencilere uygulamalı olarak eğitim verildi.

Öğrencilerin yoğun ve istekle katıldığı uygulamalı eğitimde Trafik Şube Amirliğinden Polis Memuru Gökhan Aybak, miniklere okul, hastane gibi temsili kurumlarda yaya ve sürücülerin trafikte hangi kurallara uyması gerektiğini anlatarak uygulamalı olarak gösterdi.

Programa Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, Çarşamba Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, mülki ve idari amirlerin yanı sıra birçok okul müdürü, öğretmen, öğrenci ve veli katıldı.