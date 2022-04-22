Miniklerin 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yeşilyurt Demir-Çelik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikle coşkuyla kutlandı.

Samsun'un İlkadım İlçesi Yeşilyurt Dermi-Çelik İlkokulu'nda 23 Nisan şenliği düzenlendi. Minik öğrenciler şenlikte doyasıya eğlendi. Etkinlikte ilk olarak Okul Müdürü Hüseyin Özfişek günün anlam ve önemi hakkında konuşma yaparak, tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Daha sonra okul bahçesinde kurulan sahnede neşeli oyunlarla renklendirdikleri bayramlarını şenlik havasında kutladılar.

Kutlamayla ilgili bilgi veren Müdür Özfişek, “Çocuklarımızın sevgisine, coşkusuna, mutluluğuna tanıklık etmek, bizlere de enerji verdi. Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği ve yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhunu okulumuzda da yaşatmak istedik" dedi.