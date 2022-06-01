Miniklerin atletizm heyecanı

Samsun'un Atakum ilçesinde, Eğlenceli Atletizm etkinliği kapsamında birbirleriyle kıyasıya mücadele eden AtaÇocuklu minikler hem spor yaptı hem de doyasıya eğlendi.

'Çağdaş eğitim' anlayışıyla hayatın her alanında söz sahibi bireyler yetiştirmek için hizmet veren Atakum Belediyesi'ne ait AtaÇocuk Gündüz Bakımevi'nin Atakent, Mevlana 1 ve Mevlana 2 Şube öğrencileri, atletizm sporu ile tanışma heyecanı yaşadı. Minik öğrenciler, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün atletizm sporunu sevdirmek ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla başlattığı "Eğlenceli Atletizm" isimli projesi kapsamında birbirleriyle yarıştı. Kreşin 3-6 yaş aralığındaki öğrencileri, İlkadım Atletizm Pisti'nde önce 400 metrelik mesafeyi koştu; ardından nefes egzersizleri ile koordinasyon hareketleri yaptı. Öğrenciler, spor eğitmenleri eşliğinde yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından çocuklar için hazırlanmış Survivor Parkuru'ndaki etapları tamamladılar. Parkurda büyük efor sarf eden minikler, hem spor yaptılar, hem de eğlendiler.

“Eğlenerek spor yaptılar”

Etkinlik hakkında bilgi veren Atakum Belediyespor Futbol Antrenörü ve AtaÇocuk Gündüz Bakımevi Spor Eğitmeni Gönül Kavaklı, çalışmanın çocuklarda spor bilinci oluşturulmasında önemli olduğunu belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın anaokulları ve kreşlere yönelik yaptığı bu etkinliğe AtaÇocuk Gündüz Bakımevi öğrencilerimiz de katıldı. Eğlenceli Atletizm adı altında çocuklara atletizmi ve sporu sevdirmek için yapılan bu etkinlikte öğrencilerimiz, eğlenerek spor yaptılar. Atletizm pistinde eğlence ve sporla dolu bir gün geçirdiler" dedi.

Çocukların özgüvenleri için önemli

İlkadım Atletizm Pisti'nde görevli, Eğlenceli Atletizm Etkinlik Antrenörü Sezgin Şahbaz ise şöyle konuştu:

"İki tane parkurumuz var. Biri daha ısınmaya yönelik parkur diğeri de saha içindeki aletli saha parkuru. Çocuklara yönelik, Survivor Parkuru kurduk. Parkur, çocukların çok ilgisini çekiyor ve etkinlik daha eğlenceli oluyor. Spor aktiviteleri ile çocukların psikomotor özelliklerini geliştiriyoruz ve hareketlerine koordinasyon katıyoruz. Bu şekilde özgüvenlerini diri tutmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız atletizme adım atsınlar ve spora küçük yaşta başlasınlar diye bu projeyi başlattık. Bu sene ilk oldu ve projemiz çok ilgi gördü.''