Miniklerin mezuniyet heyecanı

Canik Belediyesi bünyesinde eğitim faaliyeti veren Sıbyan Okulları'nda mezuniyet sevinci yaşandı. Mezuniyet belgelerini alan minik öğrenciler düzenlenen törende cübbe giyip kep attı.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu öğrencilere anaokulu ve manevi değerler eğitiminin verildiği Sıbyan Okulları mezunlarını vermeye devam ediyor. Canik'te eğitim veren altı Sıbyan Okulu'nda düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri ve mezuniyet belgeleri verildi. Öğrenciler belgelerini Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın elinden aldı. Başkan Sandıkçı tüm öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Sıbyan Okulları'nda düzenlenen mezuniyet törenlerinde minik öğrenciler tarafından çeşitli sunumlar yapıldı. Minik öğrencilerin dualar, ilahiler ve Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde sergiledikleri ziyafet davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

2021-2022 eğitim yılını geride bırakarak belgelerini alan minik öğrenciler mutluluklarını aileleriyle paylaştı.