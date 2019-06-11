Miniklerin sağlığa ve çevreye katkısı

Samsun'da “Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi" kapsamında 146 okuldaki öğrenciler sayesinde 4 bine yakın vatandaşa kanser taraması yapıldı. "Atık Yağların Biodizele Dönüştürülmesi Yarışması" kapsamında ise 12 bin litre atık yağ toplandı ve çevrenin kirlenmesinin önüne geçildi.

Samsun Valiliği himayesinde altında, İlkadım Belediyesi ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi İlkokullar Arası Yönlendirme Yarışması” ve “Atık Yağların Toplanarak Biodizele Dönüştürülmesi Yarışması” kapanış ödül töreni Samsun Batıpark Helikopter Pistinde yapıldı.

Bu seneki sloganı “Sağlıklı Büyükler, Mutlu Küçükler” olan 'Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi İlkokullar Arası Yönlendirme Yarışması'na 146 farklı okuldan 704 öğrenci katıldı. Yarışma sonucunda 59 öğrenci, 3 ilkokul ve 10 sınıf çeşitli hediyelere layık görüldü.

Açılışta konuşma yapan Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, “Çocuklarımızla anneleri arasındaki o bağı güçlendiren bir proje olduğu düşünüyorum. Çocuklarımızı ilimiz genelinde annelerini, yakınlarını, tanıdıklarını ilgili merkezlere götürmeleri bu konuda teşvik etmeleri şimdiye kadar yapılan yolun bir başka yöntemidir” dedi.

“Bu projeler okul dışı öğrenmeyi geliştiren ve gerçekleştiren projelerdir”

Avcı'nın ardından kürsüye gelen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Bir projenin başarısı sürdürülebilirliğinde, insana dokunmasında ve samimiyetinde aranır. Her iki projenin de 4 yıldan beri başarısını artırarak, insana dokunarak, daha çok hayatımıza girerek devam etmesinden anlaşılıyor ki gerçekten sosyal hayatımızı dizayn eden, sosyal hayattaki sorumluluklarımızı bize hatırlatan ve her şeyden önemlisi sürdürebilir olmasının ifade ediyor” diye konuştu.

“Atık Yağların Biodizele Dönüştürülmesi Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu

“Geleceğimize Sahip Çıkalım Projesi” kapsamında Atık Yağların Biodizele Dönüştürülmesi Yarışması"na 300 öğrenci katıldı. İlkadım ve Atakum ilçelerini kapsayan yarışmada 12 bin litre atık yağ toplandı. Toplanan atık yağların sonucunda 6 öğretmen, 62 öğrenci ve 2 okul yarışmada ödül almaya hak kazandı.

Ödül töreninde konuşma yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlkadım Belediyesi olarak çok önemli bir faaliyete imza attık. Bu işin bizzat uygulamacısı olarak yağların ilgili makama ulaşılması konusunda ve bu işin fiziki hizmeti yapma konusunda çok gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Projenin devam edeceği konusunda “Müjde veriyoruz” diyen Demirtaş, “Bu projenin devamında özellikle İlkadım ilçesinde, milli eğitimin tüm okullarında pil ve yağlarla ilgili çalışmalarımız oldu. Bu projeden elde edilen gelirleri de okullara bağışlıyoruz” açıklamasında bulundu.

“4 bine yakın vatandaşımızın kanser taramaları için merkezimize gelmesini sağladık”

"Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi İlkokullar Arası Yönlendirme Projesi" hakkından bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Ali Oruç, “Projemize katılan 146 okuldaki ilkokuldaki öğrencilerimize erken tanının önemini anlattık; aile büyüklerini bize kanser taraması için yönlendirmelerini istedik. Bu taramalarla ne olur diye düşünmediler. Biz büyüklerin sorularını sormadılar, ertelemediler, geç kalmadılar. Bu yüzden burada aslında bize düşen sanırım sadece onların başarılarını sizle ve misafirlerimizle bir kez daha paylaşmak olur” şeklinde konuştu.

Şarkı söyledikten sonra dans ettiler

Yarışma kapsamında bisiklet, hediye çekleri, spor ve kırtasiye malzemeleri verildi. Ödülleri alan çocuklar günü şarkı söyleyerek ve dans ederek geçirdi.