Miras Operasyonu'nda Samsun'da 3 gözaltı

Konya merkezli polisin düzenlediği Miras Operasyonu'nda Samsun'da 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca Konya merkezli bu sabah saat 06.30'da 38 ilde eş zamanlı olarak yapılan Miras Operasyonu adı altında uluslararası tarihi eser kaçakçılığına yönelik iş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun'un Atakum ve Canik ilçelerinde şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 34 adet sikke, 12 adet obje, 1 adet el dedektörü, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 3 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili A.A., S.A. ve A.S.İ. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.