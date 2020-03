Mırık: "Her şeyden önce vatanını seven bir insan olun”

Üniversiteye hazırlık aşamasındaki İlkem öğrencileri, rehber öğretmenleri eşliğinde İlkadım Belediyesi hizmet binasını ziyaret etti. Üniversite adaylarına tercihlerinde yardımcı olabilmek ve yaklaşan sınav öncesi moral ve motivasyon adına düzenlenen seminere katılmak amacıyla gerçekleştirilen programda İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, İLKEM'li öğrenicilere ilk olarak belediye hizmet binasını gezdirdi. Gezi ile birlikte öğrenciler, hem moral depoladı hem de belediye hizmetleri ve belediye hizmet binasını inceleme fırsatı buldu. Belediye meclis salonunu gezen öğrenciler burada yerel yönetimler hakkında detaylı bilgiler aldı.

"Her şey den önce vatanını seven bir insan olun”

Belediye konferans salonunu dolduran İLKEM'li öğrenciler yakın zamanda İdlib'de Mehmetçiğe düzenlenen hain saldırı sonrası verilen 34 şehit için önce saygı duruşu yaptı, akabinde İstiklal Marşı okudu. "Geleceğe yönelik insanlar yetiştirmek adına eğitime katkı ve önem veriyoruz" diyerek seminer öncesi öğrencilere hitap eden İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, ”Sizler de benim gibi orta halli dar gelirli aile çocuklarısınız. Kafanızı çalıştırabiliyorsanız, yüreğinizi ortaya koyabiliyorsanız ve o yürek suyu soru kağıtlarına dökebiliyorsanız anlınızın terini de ortaya koymuşsanız size her şey kolay gelir. Vatanını sevme gayretinde gereğini yapma gayretinde olun. Ben kendime ülkeme fayda ve katkıda bulunma noktasında nasıl projeler üretirimi sorgulayan, üreten insanlar olun. Siz başarı için emeğinizi verin, bizler de size devletimizin imkanlarını sunalım. Hakim, doktor, mühendis olabilirsiniz, her şeyden önce vatanını seven bir insan olun” dedi.

“Zamanı verimli kullanmak çok önemli”

İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz ise, “Eğer siz tüm bahanelerden arınarak sınavınıza adapte olur ve bu sınavı gerçekten kazanmayı isterseniz başaran sizler olacaksınız. Evet, sınav çok önemli ama kesinlikle dünyanın sonu değil. Eğer sınavınız iyi geçmese bile, bu size asla hedefe ulaşmada engel oluşturmasın. Hedefe ulaşana kadar çabalayın, olumsuz düşüncelerden, olumsuz kişilerden uzak durun ve başarıya odaklanın" diye konuştu.

“Son 100 günü iyi değerlendirin”

Belediye konferans salonunda Derebahçe, Kadifekale ve Yaşardoğu İLKEM öğrencilerine sınav kaygısı, başarı ve motivasyon üzerine seminer veren eğitim koçu Mehmet Ali Kavaklı ise, “Sınav kaygısının temelinde sandığımız gibi sınavlar değil, sınavlara kişilerin yüklediği anlamlar, yönettiği düşünsel tepkiler, iç konuşmalar, yorumlar ve subjektif değerlendirmeler yatıyor. Her duygu gibi kaygı da kişinin yaşamını sürdürebilmesi ve yaşamdan doyum alabilmesi için gereklidir. Amaç, kaygıyı tümüyle ortadan kaldırmak değil, kaygıya yenik düşmemek ve yaşanılan kaygıyı belli bir düzeyde tutarak onu kendi yararımıza kullanmaktır. Sınava girecek herkes kaygı yaşar ve belli seviyeye kadar olan bu kaygı yararlıdır, uyanıklık sağlar, koruyucudur, dikkati toplamaya yardımcı olur ve motivasyonu arttırır. Kaygının hiç bir zaman sıfır düzeye inmesini beklemeyiz, çünkü uyanıklığı ve motivasyonu yok eder” şeklinde konuştu.

Seminerin sonunda Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, Mehmet Ali Kavaklı'ya plaket ve çiçek takdiminde bulundu.